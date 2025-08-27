Bu meslekler 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkabilir

Teknolojinin hızla ilerlemesi, iş hayatını da köklü biçimde değiştiriyor. Yapay zekâ, robotlar ve otomasyon sayesinde birçok iş daha hızlı ve verimli yapılabilir hale geliyor. Bu da bazı mesleklerin önümüzdeki 20 yıl içinde büyük ölçüde yok olacağı anlamına geliyor. İşte risk altındaki mesleklerden bazıları...

1. KASİYERLİK

Self-servis kasalar ve online ödeme sistemleri yaygınlaştıkça kasiyerlik mesleği giderek azalıyor. Marketlerde kasiyersiz alışveriş dönemine şimdiden geçilmeye başlandı.

2. BANKO GÖREVLİLERİ

İnternet ve mobil bankacılık sayesinde şubeye gitme ihtiyacı neredeyse kalmadı. Gelecekte banko görevlilerinin sayısı büyük oranda düşebilir.

3. ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI

Yapay zekâ destekli chatbotlar ve sesli asistanlar, müşteri hizmetlerini devralmaya başladı. 20 yıl içinde çağrı merkezi çalışanlarına çok daha az ihtiyaç duyulacak.

4. POSTA DAĞITICILARI

E-postalar, dijital belgeler ve otomatik teslimat sistemleri posta dağıtımını gereksiz hale getiriyor. Gelecekte bu meslek tamamen yok olabilir.

5. DAKTİLO VE VERİ GİRİŞİ ELEMANLARI

Otomatik yazılım sistemleri, veri toplama ve işleme süreçlerini üstlendiğinden bu iş kolu neredeyse tamamen kaybolmaya başladı bile.

6. GAZETE DAĞITICILARI

Dijital medyanın yükselişiyle birlikte basılı gazete tirajları her geçen yıl azalıyor. Bu da gazete dağıtıcılarının yok olmasına yol açabilir.

7. SEYAHAT ACENTESİ ÇALIŞANLARI

İnternetten kolayca uçak bileti, otel ve tur rezervasyonu yapılabilmesi, seyahat acentelerinin önemini azaltıyor.

8. DEPO İŞÇİLİĞİNİN BAZI ALANLARI

Robotik otomasyon ve yapay zekâ ile yönetilen depolama sistemleri sayesinde birçok iş insana gerek kalmadan yapılabilecek.

9. TARIMDA GELENEKSEL İŞÇİLER

Tarımda kullanılan akıllı makineler ve otomatik sistemler, özellikle küçük çaplı tarım işçiliğini büyük ölçüde azaltabilir.

10. FOTOKOPİ VE FAKS İŞLETMECİLİĞİ

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla fotokopi dükkânları ve faks hizmetleri artık eski önemini kaybediyor.