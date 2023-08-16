Bu meşrubatı sakın içmeyin, bağışıklık sistemini paramparça yapıyor! Canan Karatay ısrarla uyardı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 00:49

Güncelleme: 16.08.2023 - 00:49

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcuların ve gençlerin sık sık tükettiği enerji içeceklerinin alkolden daha zararlı olduğunu söyledi.





ENERJİ İÇECEĞİ ZARARLI MI?

Enerji içecekleri, yüksek kafein ve şeker içerikleri nedeniyle zararlı olabilir. Kısa süreli olarak artan enerji seviyesi, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, yüksek miktarda tüketildiklerinde kalp atış hızını artırabilir ve uyku bozukluklarına neden olabilir. Uzmanlar, enerji içeceklerinin tüketiminde dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.





BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDER

Halktv.com.tr'deki içeriğe göre; Enerji içeceklerinin zararlarına değinen Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.





KALBE CİDDİ ZARARI VAR

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur" diyen Canan Karatay, "Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.





ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI NELER?

* Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

* İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

* İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

* Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.

* Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.

* Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir.

* Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.

* Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

* Yüksek miktarda kafein içermesi nedeniyle kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon gibi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.

* Şeker ve yapay tatlandırıcılar içermesi nedeniyle diyabet, obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir.

* B vitaminlerinin yüksek dozda alınması nedeniyle sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozuklukları gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

* Taurin, ginseng, guarana gibi maddelerin yüksek dozda alınması nedeniyle böbrek yetmezliği, sinir sistemi ve kalp rahatsızlıkları görülebilir.