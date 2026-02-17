Bu uyku alışkanlığı ömrü 4 yıl uzatıyor: '7:1' kuralı nedir?

Düzenli uyku alışkanlığı, sanılandan çok daha büyük bir etkiye sahip. Yapılan geniş kapsamlı araştırma, yalnızca yeterli süre uyumanın değil, her gün benzer saatlerde uyumanın da hayati riskleri azalttığını gösteriyor.

Vitality ile London School of Economics and Political Science tarafından yürütülen çalışma, 105 bin kişinin giyilebilir cihaz verilerini temel alıyor. Toplamda 47 milyon geceye ait uyku kayıtları incelenmiş durumda. Elde edilen sonuçlar, yalnızca uyku süresinin değil, uyku saatlerindeki düzenin de hayati rol oynadığını ortaya koyuyor.

Verilere göre her gece en az yedi saat uyuyup, uykuya benzer saat aralığında geçen kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 24 oranında düşüyor. Araştırmacılar, düzenli uyku alışkanlığına geçen ortalama yetişkinlerde yaşam süresinin 2 ila 4 yıl arasında uzayabileceğini belirtiyor.

'7:1' UYKU KURALI TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmanın merkezinde yer alan kural, '7:1' olarak adlandırılıyor. Anlamı oldukça net. Haftanın en az beş gecesinde, yedi saatlik uykunun aynı saat aralığında alınması gerekiyor. Örneğin her akşam 22.00-23.00 aralığında uykuya geçmek, vücudun biyolojik saatini dengede tutuyor.

Araştırmacılar, yalnızca saat tutarlılığına odaklanıldığında bile ölüm riskinde yüzde 31 oranında azalma görüldüğünü aktarıyor. Buna rağmen incelenen veriler, toplumun yalnızca yüzde 10’luk kesiminin söz konusu uyku düzenine uyabildiğini gösteriyor. Geriye kalan büyük çoğunluk için ise potansiyel kazanım oldukça yüksek.