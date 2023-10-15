Bu yazıyı okuyabiliyorsanız hemen doktora gidin!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:40

Daniel Britton, disleksi ile mücadele eden bir sanatçıdır. Kendisi, disleksi deneyimini daha geniş bir kitleye anlatmak amacıyla "Disleksi Tipografi" adını verdiği bir çalışma başlattı. Bu çalışma, kelimeleri ve harf düzenini disleksi ile yaşayan bir kişinin gördüğü şekilde sunar. Yani, harf ve kelimelerin birbirine karışmış, anlamsız göründüğü bir tipografi kullanır.

"Disleksi Tipografi," disleksi deneyimini etkileyici bir şekilde ifade eder ve insanlara disleksi ile yaşayanların zorluklarını daha iyi anlama fırsatı sunar. Britton'ın çalışması, disleksiye dair farkındalığı artırmak ve disleksiye sahip bireylerin deneyimlerini paylaşmak için etkili bir araç haline gelmiştir. Ayrıca, disleksiye karşı önyargıları azaltma potansiyeline sahiptir.

Britton, her harfi bileşenlerine ayırdı ve harflerin hemen tanınmasını zorlaştırmak için harflerdeki bazı kısımları çıkardı. İşte örnek alfabe...

Disleksi ve Farkındalık:

Disleksi, tanınmayı ve anlaşılmayı hak eden bir öğrenme güçlüğüdür. Daniel Britton'ın çalışması, disleksi ile yaşayanların yaşadığı zorlukları görsel olarak ifade etme ve toplumda daha fazla anlayış yaratma amacını taşır. Disleksiye dair farkındalığın artması, daha iyi destek ve eğitim imkanları sunabilir.

Daniel Britton'ın "Disleksi Tipografi" çalışması, disleksi ile yaşayan bireylerin deneyimini ve güçlüklerini ifade etme açısından etkileyici bir adımdır. Disleksiye dair farkındalığın artması, daha fazla destek ve empati oluşturabilir. Britton'ın sanat eseri, disleksi ile yaşayanların sesini daha geniş bir kitleye duyurur ve disleksiye karşı daha anlayışlı bir toplumun inşasına katkıda bulunur.