Bugün İstanbul'da metrolar kapalı mı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı çalışmıyor mu?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:59

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:59

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.



BUGÜN M2 METRO HATTI NEDEN KAPALI?

Kadın dernekleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “eşitsizliğe ve sömürüye” tepki göstermek için sokağa iniyor.



YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI ÇALIŞMIYOR MU?



Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.







