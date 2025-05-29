Tarihin seyrini değiştiren büyük zaferlerden biri olan İstanbul'un Fethi, her yıl 29 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, Bugün ne günü? 29 Mayıs ne günü? 29 Mayıs İstanbul'un fethi tarihçesi

29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMÎ TATİL Mİ?

Her yıl büyük bir coşkuyla anılan bu önemli gün, 2025 itibarıyla resmî tatil takviminde yer almamaktadır. Yani 29 Mayıs, tarihî önemi büyük olsa da resmî tatil kapsamında değildir.

29 MAYIS 1453: İSTANBUL’UN FETHİ VE BİR ÇAĞIN SONU

29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin değil, aynı zamanda bir çağın kapandığı ve yeni bir dönemin başladığı tarihtir. Osmanlı Padişahı II. Mehmet (daha sonra "Fatih" unvanını almıştır), henüz 21 yaşındayken Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i fethederek dünya tarihinin akışını değiştirmiştir.

FETHİN STRATEJİSİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Fatih Sultan Mehmet, kuşatma öncesinde ciddi bir askeri hazırlık yapmış, Şahi adı verilen devasa toplar döktürmüş ve donanmasını güçlendirmiştir. İstanbul’un etrafındaki surlar tarihin en güçlü savunma sistemlerinden biri olarak bilinse de, Osmanlı kuşatması büyük bir kararlılıkla yürütülmüştür.

Özellikle gemilerin karadan Haliç’e indirilmesi, kuşatmanın kaderini değiştiren deha örneklerinden biri olmuştur.





53 GÜNLÜK KUŞATMA SONUCU TARİH YAZILDI

Kuşatma 6 Nisan 1453’te başlamış ve tam 53 gün boyunca devam etmiştir. Sonunda, 29 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu İstanbul surlarını aşarak şehri ele geçirmiştir.

İmparator XI. Konstantinos son ana kadar savunmada yer almış ancak şehir düştüğünde hayatını kaybetmiştir.

NEDEN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI?

Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.

Osmanlı Devleti, bir imparatorluk haline gelmiştir.

İpek Yolu’nun kontrolü Osmanlılara geçmiş, bu da Avrupa’da Coğrafi Keşifleri tetiklemiştir.

Farklı dinlerin ve milletlerin barış içinde yaşadığı İstanbul, kültürel bir merkez olmuştur.

Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı’nın başkenti ilan edilmiştir.