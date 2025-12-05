Bugün ne günü? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'deki kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkının ardından 5 Aralık 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Peki, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadının toplumdaki rolü üzerine çok ciddi adımlar atıldı. En büyük kırılma 1934’te geldi. O gün, kadınlar artık yalnızca evin içinde değil, ülkenin geleceğinde de söz sahibi olma hakkını kazandı. Seçebilme ve seçilebilme hakkı sadece siyasi bir karar değildi, aynı zamanda o dönemin kadınlarına verilen büyük bir güven göstergesiydi. Bunun üzerine 5 Aralık tarihi Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı.