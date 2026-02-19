Bugün ne pişirsem? 1. Gün Ramazan iftar menüsü: İlk iftar sofrasına yakışacak nefis tarifler!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte mutfaklarda tatlı bir hazırlık telaşı başladı. Gün boyu süren açlığın ardından hem sağlıklı hem de doyurucu bir sofra kurmak isteyenler için 'Bugün ne pişirsem?' sorusu en çok aratılan başlıkların başında geliyor. Her gün 'Akşama ne hazırlasak?' diye düşünmek yerine, sizler için hazırladığımız dengeli ve pratik iftar menüsü rehberinden faydalanabilirsiniz.

İşte 19 Şubat 2026 tarihli, Ramazan’ın 1. günü için seçtiğimiz, nefis menü ve püf noktaları...



LOKANTA USULÜ SÜZME MERCİMEK ÇORBASI

İftar sofralarının vazgeçilmezi, mideyi yormayan ve içimizi ısıtan klasik bir başlangıç.

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 su bardağı sıcak su.

Hazırlanışı

Soğan ve havucu rastgele doğrayıp yağda kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin. Yıkanmış mercimekleri ve suyu ekleyip mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Karışımı pürüzsüz olana dek blenderdan geçirin. Tuz ve karabiber ekleyip bir taşım daha kaynatın.

Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ve nane ekleyerek servis yapın. Yanına bir dilim limon sıkmayı unutmayın!

FIRINDA SEBZELİ İZMİR KÖFTE

Hem sunumu şık hem de doyurucu. İlk gün için hem çocukların hem yetişkinlerin hayır diyemeyeceği bir tercih.

Malzemeler

500 gr kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, yarım su bardağı galeta unu, 3 adet patates, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça.

Hazırlanış

Kıyma, soğan, galeta unu ve baharatları (tuz, kimyon, karabiber) yoğurup oval köfteler yapın. Patatesleri elma dilimi doğrayın. Patates ve köfteleri çok az yağda hafifçe kızartıp tepsiye dizin. Üzerine 1 bardak sıcak suyla açılmış salçalı sosu dökün. 200 derece fırında patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Patates ve köfteleri hafifçe kızarttıktan sonra üzerine hazırladığınız salçalı sosu döküp fırına verin. Yanına mis gibi bir tereyağlı pirinç pilavı çok yakışacak.

GAVURDAĞ SALATASI

Malzemeler:

3 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan, yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz, nar ekşisi, zeytinyağı, sumak.

Hazırlanışı

Tüm sebzeleri tavla zarı büyüklüğünde, olabildiğince küçük doğrayın. Geniş bir kapta sebzeleri, cevizi ve sos malzemelerini harmanlayıp servis tabağına alın.

GÜLLAÇ

İlk iftar denince akla gelen tek bir tatlı var: Güllaç. Hafifliği ve sütlü tadıyla oruç sonrası en ideal seçim.

Malzemeler: 10 adet güllaç yaprağı, 1.5 litre süt, 2 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, dövülmüş ceviz, nar taneleri.

Hazırlanışı: Sütü ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın (parmağınızı yakmayacak sıcaklıkta olmalı). Vanilyayı ekleyin. Güllaç yapraklarını parlak kısımları yukarı gelecek şekilde tepsiye dizin ve her katı ılık sütle ıslatın. Beşinci katta araya bol ceviz serpiştirin. Kalan katları da aynı şekilde tamamlayıp kalan sütü üzerine dökün. En az 2 saat buzdolabında dinlendirip narla süsleyin.

Güllacı hazırlarken sütü çok sıcak kullanmamaya dikkat edin, aksi halde yapraklar hamurlaşabilir. Üzerini bol nar tanesi ve cevizle süsleyerek görsel şölen yaratın.