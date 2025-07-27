Buket Uzuner yarım asırlık yazın yolculuğunu “50 Yılın Toplu Öyküleri”yle taçlandırdı. Peki, Buket Uzuner kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Uzuner kitapları...

BUKET UZUNER KİMDİR?

Buket Uzuner, Türk edebiyatının en özgün ve çok yönlü yazarlarından biri olarak, çevre bilinci, feminist bakış açısı ve Türk mitolojisini ustalıkla harmanladığı eserleriyle tanınıyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde başlayan akademik yolculuğunu Norveç Bergen Üniversitesi, ABD Michigan Üniversitesi ve Finlandiya Tampere Teknik Üniversitesi’nde sürdüren Uzuner, bilimsel birikimini edebiyata taşıyarak Balık İzlerinin Sesi ile 1993 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü, Kumral Ada Mavi Tuna ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Ödülü’nü kazandı. Tabiat Dörtlemesi (Su, Toprak, Hava, Ateş) ile doğa-insan ilişkilerini ve Türk mitolojisini derinlemesine işleyen yazar, gezi yazılarıyla da dikkat çekiyor.

Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları ile Kuzey Sahra Afrika’sı, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki tren yolculuklarını kadın gezgin perspektifiyle aktardı. 2017’de ilk çocuk kitabını yayımlayarak genç nesillere ulaşan Uzuner, 2025’te 50 Yılın Toplu Öyküleri ile edebiyat kariyerini taçlandırdı. Eserleri 10 dile çevrilen, 1996’da Iowa Üniversitesi Onur Üyesi seçilen ve Cumhuriyet’in 75 Başarılı Türk Kadını listesinde yer alan Uzuner, ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent gibi üniversitelerde konuk yazar olarak dersler verdi.

BUKET UZUNER KİTAPLARI

İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri

Balık İzlerinin Sesi

Kumral Ada Mavi Tuna

Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu

Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları

Şehir Romantiğinin Günlüğü

New York Seyir Defteri

İstanbullular

Su (Tabiat Dörtlemesi - 1)

Toprak (Tabiat Dörtlemesi - 2)

Hava (Tabiat Dörtlemesi - 3)

Ateş (Tabiat Dörtlemesi - 4)

Selin ve Cemil - Ben Ne Yaptım?

Buket Uzuner’in Öyküleri: 50 Yılın Toplu Öyküleri