Bülent Ersoy'dan 'ekonomik yaşam' açıklaması: Kuzey ve güney kutbu gibiyiz

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, son günlerde sosyal medyada art arda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önce 16 bin TL'lik alacağını “O para hesabıma yatacak” sözleriyle ifşa eden diva, ardından Antalya'daki lüks villasında özel döner tezgâhı kurdurup ziyafet çekmişti.

Bülent Ersoy, son olarak İstanbul trafiğinde görüntülendi. Kapüşonlu ve gözlüksüz haliyle dikkat çeken Diva'nın, içinde bulunduğu turuncu araç sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu görüntülerin ardından bazı haber sitelerinde "ekonomik araçla dolaşıyor" başlıkları atıldı. Bu sözlere kayıtsız kalamayan diva, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"EKONOMİ' KELİMESİYLE BEN, BU DÜNYADA ASLA YAN YANA GELEMEYİZ"

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!"

Çünkü 'ekonomi' kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım."

Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit'e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır."