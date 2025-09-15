Bülent Ersoy'un sahnedeki sözleri gündem oldu: 'Saray'dan duymasınlar sizi, ben kendimi kurtarırım nasıl olsa'

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, 13 Eylül’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde konser verdi.

Elindeki içecekle dinleyicilere “İçeyim mi?” diye soran Ersoy, “İç gitsin” yanıtını alınca dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SARAY'DAN DUYMASINLAR SİZİ..."

Ersoy, “Saray'dan duymasınlar sizi. Nasıl olsa ben kendimi kurtarırım. ‘Hayatım, çok başım ağrıyordu, onun için bir kadeh içtim’ derim” sözleriyle salonda kahkaha dolu anlar yaşattı.

Ersoy'un konser görüntüleri sürede sosyal medyada gündem oldu.