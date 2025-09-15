Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bülent Ersoy'un sahnedeki sözleri gündem oldu: 'Saray'dan duymasınlar sizi, ben kendimi kurtarırım nasıl olsa'

15.09.2025 11:18:00
Haber Merkezi
Sanatçı Bülent Ersoy’un sahneden dinleyicilerine “İçeyim mi?” diye sorması üzerine söylediği “Saraydan duymasınlar sizi. Nasıl olsa ben kendimi kurtarırım” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, 13 Eylül’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde konser verdi.

Elindeki içecekle dinleyicilere “İçeyim mi?” diye soran Ersoy, “İç gitsin” yanıtını alınca dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SARAY'DAN DUYMASINLAR SİZİ..."

Ersoy, “Saray'dan duymasınlar sizi. Nasıl olsa ben kendimi kurtarırım. ‘Hayatım, çok başım ağrıyordu, onun için bir kadeh içtim’ derim” sözleriyle salonda kahkaha dolu anlar yaşattı.

Ersoy'un konser görüntüleri sürede sosyal medyada gündem oldu.

