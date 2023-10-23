Bülent Ersoy'un eski eşiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Popstar yarışmasıyla ünlenen, şarkıcı Bülent Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun'un yeni sektörü herkesi şoke etti.
Katıldığı popstar yarışmasında ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan Armağan Uzun, kendine bambaşka bir hayat kurdu.
Şimdilerde mütevazı bir hayat yaşayan Uzun, artık İzmir Torbalı'da asansörcülük yapıyor.
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