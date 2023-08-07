'Murat komiser'in son hali şoke etti
Yılların dizisi Arka Sokaklar’da Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Pektaş, maneviyata yönelerek ekranlardan uzaklaştı. Pektaş, uzun yıllardır magazinden uzak bir hayat sürdürüyor.
Survivor yarışması ile tanınan, daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterine hayat veren ünlü isim uzun zamandır ekranda yer almıyordu.
2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile evlenen ancak birkaç yıl sonra boşanan Pektaş, maneviyata yöneldiği için ekrandan uzaklaşmıştı.
Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a 'Murat Komiser karizmasından bir şey kaybetmemiş' yorumları yağdı. Oyuncunun son haline 'Murat Komiser karizmasından bir şey kaybetmemiş' yorumları yağdı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- Uzman doktor bulunamıyor!
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası