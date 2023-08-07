'Murat komiser'in son hali şoke etti

Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:30

Güncelleme: 07.08.2023 - 18:30

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Pektaş, maneviyata yönelerek ekranlardan uzaklaştı. Pektaş, uzun yıllardır magazinden uzak bir hayat sürdürüyor.

Survivor yarışması ile tanınan, daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterine hayat veren ünlü isim uzun zamandır ekranda yer almıyordu.

2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile evlenen ancak birkaç yıl sonra boşanan Pektaş, maneviyata yöneldiği için ekrandan uzaklaşmıştı.

Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a 'Murat Komiser karizmasından bir şey kaybetmemiş' yorumları yağdı. Oyuncunun son haline 'Murat Komiser karizmasından bir şey kaybetmemiş' yorumları yağdı.