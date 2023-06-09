Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Sanatçı Bülent Ersoy’un hayat hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor. "Bergen" filminin yapım şirketi Orchestra Content, Bülent Ersoy'un hayatını sinemaya uyarlayacaklarını duyurdu.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, "Bergen" ve "Sevda Mecburi İstikamet" filmlerinin yapımcısı Orchestra Content tarafından sinemaya uyarlanıyor.
Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği film için; gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.
INSTAGRAM'DAN DUYURULDU
Proje, Orchestra Content'in Instagram hesabından "Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikâyesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız" ifadeleriyle duyuruldu.
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