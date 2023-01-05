Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!

Sanatçı Bülent Ersoy, hayatını konu alacak belgesel için gelen teklife onay verdi ve imzayı da attı. Diva, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 11:23
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
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Bülent Ersoy, yıllardır konuşulan hayatının film olacağı iddialarına son noktayı koydu.

Ersoy, menajeri Haluk Şentürk ve Bergen'in yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya geldi ve film için imzasını attı.

Ersoy'un tüm hayatının anlatılacağı projenin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Hayatının film olacağı iddialarına ilişkin iki yıl önce konuşan Ersoy, "Ben yaşarken insanlar doğruları bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy, film için imza verdiği o anları 'Hayatımın imzası' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. 


Bülent Ersoy Belgesel Film

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