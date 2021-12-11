Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım

11 Aralık 2021 Cumartesi, 18:06

Bülent Ortaçgil, müzik kariyerindeki 50’nci yılını kutluyor. 1971’de ilk 45’likle başlayan müzik yolculuğunda, müziği bırakma bedelini dahi ödeyerek yaptığı, yapmak istemediği şeyden vazgeçmeyen Ortaçgil, 71 yaşında hayatının profesyonel olarak en yoğun dönemini geçiriyor.

Kariyerinin 50'inci yılında Gazete Duvar'a açıklamalarda bulunan Ortaçgil; "50 yıl ama tam zamanlı, sabah akşam aynı mesaili bir işte geçirilmiş 50 yıldan söz etmiyoruz. Dolayısıyla keyifli, geniş geçirilmiş yıllardan söz ediyoruz, bana hiç 50 yıl gibi gelmiyor mesela. Tabii, bu şarkı yazarlığı dediğimiz şey, tam zamanlı bir iş değil. Sürekli onu düşünmüyorsun mesela, öyle yaşamıyorsun" dedi.

"DAHA İYİ KULLANMAK İSTERDİM"

50 yıllık başarılı kariyerinden tatmin olduğu dile getiren Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanın istekleri bitmiyor. Müziği, müziğin dilini daha iyi bilmeyi, daha öğrenmeyi, daha iyi kullanmayı isterdim mesela. O zaman bir şarkı yazarından daha geniş anlamda bir müzisyen olabilirdim."

"O ŞARKIYI 10 DAKİKADA YAZDIM"

Emekliliği düşünmediğine belirten Ortaçgil, "Hep çalmak istiyorum, birileri 'Kes lan!' diyene kadar en azından. Mental bir yorgunluk hissediyorum tabii. Eskiden şarkı düşünerek yaşamayı bilirdim, şimdi şarkı düşünerek yaşamıyorum, daha az düşünüyorum. Öyle olunca şarkı üretme hedefin de olmamaya başlıyor ve daha seyrek yazmaya başlıyorsun. Mesela bu ‘50’ adlı şarkının fikri bana müthiş bir şey gibi gelmişti. Onun etrafında bir iki yıl dönüp durdum, yapamamıştım, sonra o fikri anladığım anda 10 dakikada su gibi yazdım o şarkıyı" dedi.