Günde sadece bir avuç yiyin: Bakın neler oluyor?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 23:20

Güncelleme: 06.05.2023 - 00:38

Yaban Mersini meyvesiyle ilgili herkesin bilmesi gereken süper bilgiler! Yaban mersini, reçel, meyve suyu, tatlandırıcı ve çay olarak tüketilebilir. Bir yemek kaşığı kuru yaban mersinini bir buçuk su bardağı suyla beraber 10 dakika kaynatıp tüketebilirsiniz.

GÜNDE 1 AVUÇ YABAN MERSİNİ TÜKETMENİN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

Günde bir avuç yaban mersini tüketmenin birçok faydası vardır. Yaban mersini, antioksidanlar ve diğer besin maddeleri açısından zengin bir meyvedir ve aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

- Kalp sağlığını korur: Yaban mersini, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve lifler açısından zengindir. Bu besinler, kolesterol seviyelerini düşürür ve kan basıncını kontrol altında tutar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yaban mersini, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir, bu da bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur.

- Göz sağlığını korur: Yaban mersini, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi bileşenler içerir. Bu bileşenler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Yaban mersini, genellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da yetişir. Ancak günümüzde, yaban mersini yetiştiriciliği birçok ülkede yapılmaktadır ve marketlerde kolayca bulunabilir. Ayrıca yaban mersini meyvesi, kurutulmuş haliyle de satılır ve yıl boyunca tüketilebilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanan bir bilgilendirme içeriğinde Yaban mersini meyvesinin tüketimiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. İçerikte aktarılanlara göre Yaban mersini çok yönlü bir meyvedir ve taze, kuru ya da dondurulmuş olarak yenebilir. Yaban mersini meyve olarak tek başına tüketilebileceği gibi yoğurt, yulaf ezmesi, krep, waffle kek, turta, reçel dondurma ve smoothielere eklenebilir. Taze veya kuru yaban mersini salatalara da eklenebilir. Meyve çayı olarak da tüketilebilir.

Yaban mersini meyvesi Türkiye'de de bolca tüketilmektedir. Yaban Mersini meyvesinin tam faydalarından yararlanmak için 1 avuç tüketmek yeterli olmaktadır.

YABAN MERSİNİ KOMPOSTOSU

Geleneksel Türk mutfağına uyum sağlayan bir lezzet olan Yaban Mersini kompostosu çok lezzetli olmaktadır. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Geleneksel Yaban Mersini kompostosu tarifinin detayları paylaşıldı.

Malzemeler

1 demet taze reyhan

1 lt su

6-7 çorba kaşığı toz şeker

1 küçük kutu yaban mersini

Nasıl Yapılır?

Reyhanın yapraklarını dallarından ayırın. Daha sonra yaprakları yıkayıp iyice süzün.

Suyu kaynatın. Su kaynayınca şekeri ekleyin, yaklaşık 10 dakika boyunca şekerli suyu kaynatın. Kaynayan şekerli suya reyhan yapraklarını ve yaban mersinlerini ekleyin. Tencerenin kapağını açmadan oda ısısında soğutun. Daha sonra buzdolabına aktarın. Servis için kaselere paylaştırın, üzerine yağsız olarak tavada kavrulmuş ceviz parçaları serpin.

YABAN MERSİNİ KOMPOSTOSU GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLMELİ?

Yaban Mersini kompostosundan günde 2 bardak tüketmek yeterli olmaktadır. 2 bardak yaban mersini suyu büyük faydalar sağlamaktadır.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr