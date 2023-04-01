Bundan yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor. Cildi yıpratıyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 00:01

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 00:01

Yediğimiz bazı yiyecekler, vücudumuz için fayda sağlarken bazıları da tahribata neden olmaktar. Özellikle şeker, tuz, yağ ve alkol gibi bazı yiyecekler vücudumuzda büyük tahribata neden olabiliyor. Öyle besinler var ki yediğiniz zaman bizleri tam 10 yıl geriye götürebilmekte.

Çoğu insan yaşlanmayı geciktirmek ve daha genç görünmek için geleni yapmakta. Yaşlanmayı önlediği söylenen cilt ürünleri, gençleşmek için yaptırılan çeşitli operasyonlar ve tonlarca para dökülen kremler daha nicesi... Ancak vücudun dışı kadar içine girenlerin de önemli olduğu gerçeği genelde bir çok kişi tarafından göz önünde bulundurulmuyor. Doğru ve bilinçli beslenerek cildinizin harika ve sağlıklı olmasını sağlayabilir; bazı yiyecekleri tüketmemeye özen göstererek daha genç görünebilir ve yaşlanmayı durdurabilirsiniz.

CNN Türk'te aktarılanlara göre; Bol su içmek, uyku düzenine özen göstermek ve düzenli spor yapmak, sağlıklı bir cildi de garantiler. Bir de kaçınmamız gereken, yaşlanmaya neden olan besinler var. Peki bu besinler hangileri? Dr, Mehmet Öz erkenden yaşlandıran, uzak durmamız gereken besinleri açıkladı...

Macchiato ve latte:

Bir orta boy tarçınlı karamelli latte ile güne başlamak kulağa hoş geliyor değil mi? İçindeki 40 gram şekeri öğrenince bu fikri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Alışkanlığınız, İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) oluşumuna yol açabilir. Bu da gençlikle bağlantılı kolajen ve elastin lifleri gibi proteinlerle çapraz bağlar yaparak hasara yol açabilir.





Kırmızı et:

Yüksek yağlı hayvansal ürünler, zararlı AGE kaynağıdır ve aynı şeker gibi enflamasyon ile oksidatif strese yol açabilir. Biftek en yüksek diyet AGE miktarıyla diğer protein türlerini geçer. Limon, sirke gibi asidik çözeltilerle eti pişirmeden önce marine etmek, buhar veya haşlama gibi yöntemler kullanmak, pişirme süresini azaltmak oluşan AGE miktarını azaltır.





Çorba ve soslar:

Bir ürünün tadının şekerli olmaması, almadan önce etiketine bakmayacağınız anlamına gelmiyor. Bazı ürünler bir avuç çikolatadan bile fazla şeker içeriyor olabilir.





Alkol:

Alkol vücudumuzda işlendiğinde çeşitli yerlerde reaktis oksijen türleri yani serbest radikal üretimi artış gösterir. Bu da cildimizde oksidatif hasara yol açabilir. Ne yazık ki ciltte daha az antioksidan olması da cildin UV ışınlarına karşı daha az koruma sağlaması anlamına gelir. Güneş yanığı ise cildin erken yaşlanması demektir.

Tereyağı ve margarin: Margarin gibi yağlar diğer besin gruplarına oranla daha fazla AGE içerir.

Kızarmış yiyecekler:

Trans yağ nedeniyle hayalini kurduğunuz parlayan cilt için büyük bir engeldir. Yüksek miktarda trans yağ, kronik enflamatuar süreçleri ve kızarmış yiyeceklerden kaynaklanan osidatif hasarı tetikler.

Paketli gıdalar:

Kraker, cips ve bisküvi gibi ürünlerde kullanılan margarin, yağ ve peynirler ve sonra bu ürünlerin kuru ısı sterilizasyon sürecinden geçmesi de aşırı miktarda AGE oluşumuna sebep oluyor. Trans yağ, yüksek şeker, kolesterol ve tuz zarardan başka bir şey değil.