'Burada tutmaz diyenleri dinlemedi' 70 rakımda yetiştirdi: İlk hasadını yaptı

Alışılmışın dışında gerçekleşen ve yaklaşık 700 rakımlı bölgede bulunan evinin önüne Kuşadası’ndan getirdiği muz fidanını iki yıl önce diktiğini ifade eden dokuma ustası Hasan Esen, "Asker arkadaşım fidanı getirmişti. Evimin önüne diktim. Bol su ve koyun gübresi verdim. Günden güne büyüdü ve evimin boyunu geçti. Görenler muzun Buldan’da yetişmeyeceğini söylemişlerdi. Ama ben ve ailem onu sevgimizle büyüttük. Kış aylarında fidanı naylona sararak sıcak durmasını sağladık. İmkansızı başardığım için mutluyum, gururluyum" dedi.