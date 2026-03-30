İş insanı Burak Özberk, 14 yıllık eşi Burçak Özberk’in kendisini iki basketbolcu ile "aldattığını" iddia ederek 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Eşinin "aldattığını" yazdığı günlük sayesinde öğrendiğini ileri süren Burak Özberk, eşinin bunun manifesto günlüğü olduğunu söyledi. Peki, Burak Özberk kimdir? İş insanı Burak Özberk kaç yaşında, nereli?

BURAK ÖZBERK KİMDİR?

Burak Özberk, Türkiye’nin kimya ve tutkal sektörlerinde tanınmış bir iş insanıdır.

Özel Yaşamı

Burak Özberk, 2012 yılında Burçak Özberk ile evlenmiş ve çiftin 12 yaşında bir oğlu vardır.

İş Hayatı

Burak Özberk kariyerine 1995 yılında National Starch Adhesives’te satış temsilcisi olarak başladı.

2001 yılında Dalyan San Tic Ltd Şti’de Managing Shareholder ve H.B.Fuller temsilcisi olarak çalışmaya başladı ve bu görevini 10 yıl boyunca sürdürdü.

2011-2017 yılları arasında H.B.Fuller Kimya Türkiye’de General Manager ve Managing Shareholder olarak görev yaptı.

2020’den bu yana Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’de General Manager olarak görev almaktadır.

Yaşı ve Eğitimi

Burak Özberk’in doğum yılına dair kesin bilgi bulunmamaktadır.

İş insanı Burak Özberk'in Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1987-1991 yılları arasında mezun olduğu ve 1992-1993 yıllarında University of Ottawa’da MBA yaptığı bilinmektedir.