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Burak Özçivit’in kurdele kesme videosu gündem oldu: 'Yürüme töreni'nden servet kazandı

Burak Özçivit’in kurdele kesme videosu gündem oldu: 'Yürüme töreni'nden servet kazandı

5.08.2025 14:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Burak Özçivit’in kurdele kesme videosu gündem oldu: 'Yürüme töreni'nden servet kazandı

Burak Özçivit'in, bir çocuğun yürüme partisinde kurdele keserken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuya bu etkinlik için 200 bin dolar ödendiği iddia edildi.

Burak Özçivit, sosyal medya üzerinden bir kez daha gündem oldu.  Sık sık yurt dışına davetlere katılan Özçivit, bu kez bir çocuğun yürüdüğü için yapılan kurdele kesme törenine katıldı.

KURDELE KESİMİ İÇİN PARA ALDI

İddialara göre Özçivit, bu özel etkinliğe katılımı karşılığında 200 bin dolar aldı. Henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da bu rakam kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Özçivit'in kurdele kesme görüntüleri sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun aldığı iddia edilen ücreti eleştirirken, kimileri de özel etkinliklere katılmasının doğal olduğunu savundu.

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