Burak Özçivit'ten ‘set çalışanlarına hakaret’ iddiaları hakkında açıklama

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:11

Reklam anlaşması yaptığı markanın davetinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Burak Özçivit, ‘Kuruluş Osman’ dizisinin setinde çalışanlara hakaret ettiği iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

Özçivit, “Benim çizgimi duruşumu, aile tavrımı hepiniz biliyorsunuz zaten. O yüzden bununla ilgili ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü birebir beni ilgilendiren bir durum değil” dedi.

NE OLMUŞTU?

‘Kuruluş Osman’ dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini iddia eden set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, “Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir” demişti.

Ünlü oyuncu ayrıca, müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söylemiş ve “Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır” ifadelerine yer vermişti.



