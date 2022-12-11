Buray’dan TEMA Vakfı’na 30’uncu Yıl Armağanı: Dur diyen yok Mu?

11 Aralık 2022 Pazar, 21:31

Doğal varlıkların korunması için önemli çalışmalar gerçekleştiren TEMA Vakfı’nın uzun yıllardır gönüllüsü olan ve Vakfın yürüttüğü faaliyetlere destek olan şarkıcı Buray, bu kez bestelediği ve seslendirdiği şarkının tüm haklarını TEMA Vakfı’na bağışlayarak doğaya karşı duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Buray x TEMA Vakfı imzasıyla yayınlanan şarkının sözlerinde ve klibinde, iklim krizinden madencilik faaliyetlerine, yakın zamanda yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları ve sellere kadar çok sayıda çevre sorununa yer veriliyor. Buray’ın hayran kitlesinde ve dinleyicilerde karşı karşıya olduğumuz tüm bu çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan şarkı için çekilen klibin sonunda ise TEMA Vakfı gönüllülerinin ellerinde tuttukları pankartlarla doğaya dair verdikleri mesajlar yer alıyor.

“SANATÇILARIMIZIN ÇEVRE SORUNLARINA DUYARLI OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ’’

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Buray’ın TEMA Vakfı’na ve doğaya vermiş olduğu bu desteğin ve gösterdiği duyarlılığın çok değerli olduğunu belirterek, “İklim krizi günden güne derinleşiyor. Bu anlamda hepimize düşen sorumluluklar bulunuyor. Elini taşın altına koyarak bu değerli çalışmayı gerçekleştiren gönüllümüz, değerli sanatçı Buray’ın tüm sanatçılarımıza ve gençlere örnek olacağını düşünüyorum. TEMA Vakfı olarak çalışmalarımızı sayıları 1 milyonu aşan gönüllümüzün desteğiyle, 30 yıldır doğa için sürdürüyoruz. Sanatçılarımızın da bu çabamızda bizimle birlikte yürümesini ve bize destek olmasını son derece önemsiyoruz. Buray’ın bestelediği ve seslendirdiği şarkının tüm haklarını TEMA Vakfı’na bağışlaması bizi çok mutlu etti. Bu değerli armağanın geliriyle daha fazla ağaçlandırma çalışması yapacağız. TEMA Vakfı olarak, gösterdiği duyarlılık için başta Buray olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“DOĞAYA VERDİĞİM BİR ARMAĞAN’’

Buray, şarkının dinleyenler için yepyeni bir başlangıç olmasını dilediğini belirterek, “Ben bu şarkıyı baştan sona tüm sözleri ve duygusuyla doğaya verdiğim bir armağan olarak görüyorum. Ve biliyorum ki; benimle aynı fikirde olan, aynı şeyleri hisseden, doğa için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini düşünen milyonlarca insan var. TEMA Vakfı gönüllüsü olma sebeplerimden biri de bu insanlarla bir arada olma isteğim. TEMA Vakfı’nın 30. yaşını kutluyorum ve bir gönüllüsü olarak bu güzel kurumun çalışmalarına yıllardır elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İklim krizi şu an gezegenimiz için en büyük tehdit. Hepimizin bu konuda bir şeyler yapması lazım. Bizim gibi sesini daha büyük topluluklara duyurma şansı olan tüm sanatçıların doğayı korumak için daha büyük bir rolü olduğuna inanıyorum. Dinleyenler için sorgulayan gerçek bir hikaye, uyarıcı ve farkındalık oluşturacak yepyeni bir başlangıç olsun bu şarkı. Fidan olsun, orman olsun, umut yeşertsin ve tüm kalplere dokunsun” diye konuştu.

ŞARKI FİDANLARA DÖNÜŞECEK

“Yok mu?” şarkısının telif haklarından elde edilecek gelirinin tamamı, Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için kullanılacak; böylelikle Buray’ın şarkısı fidanlara dönüşecek.

Doğayı korumak için harekete geçilmesi yönünde çağrı yapılan şarkının klibinde herkes TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya davet ediliyor.