Uzak Şehir'de Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun dizinin resmi hesabını takipten çıkması sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Burç Kümbetlioğlu kimdir? Burç Kümbetlioğlu evli mi, eşi kim? Burç Kümbetlioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

BURÇ KÜMBETLİOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Burç Kümbetlioğlu, 14 Eylül 1980 tarihinde Sivas'ta doğdu. Kümbetlioğlu, 22 yaşına kadar Sivas’da okuyup büyümüştür. Zonguldak’da Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Burç Kümbetlioğlu, yüksek lisans eğitimini de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra İstanbul’a gidip oyunculuk mesleğine başlamak için oyunculuk dersleri almıştır.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kümbetlioğlu oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Hanımın Çiftliği" adlı TV dizisi ile başlamış ve kariyeri boyunca birçok farklı projede yer almıştır. Rol aldığı işler arasında, Ayla (2017), Savaşçı (2017) ve Kırımlı (2014) gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. Kümbetlioğlu, son yıllarda televizyon dizilerinden Uzak Şehir'de Boran karakterini canlandırmaktadır.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU EVLİ Mİ?

Burç Kümbetlioğlu'nun özel hayatıyla ilgili bir bilgi bilinmemektedir.