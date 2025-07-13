Burçin Orhon’dan Alzheimer açıklaması: 'Bir sene kendimi hasta sandım'

90’lı yılların unutulmaz dansçılarından Burçin Orhon, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yıllar önce kendisine konulan Alzheimer teşhisinin yanlış olduğunu duyurdu. Teşhisin kendisinde derin psikolojik izler bıraktığını ifade eden Orhon, süreç boyunca yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

Bir dönem doktoru tarafından Alzheimer hastası olduğu söylenen Orhon, “Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı,” dedi.

Orhon, yanlış teşhisin ardından bazı çevrelerden aldığı yorumlara da sitem etti. Alzheimer ile ilgili açıklamalarının ardından “reklam yapıyor” şeklinde eleştiriler aldığını belirten sanatçı, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Anca kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”