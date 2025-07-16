'Güzelkoy' dizisi geliyor: Dizinin kadrosu şekillenmeye başladı...

Semih Bağcı’nın yöneteceği, Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın senaristliğini üstlendiği "Güzelkoy" dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burçin Terzioğlu "Leman", Gökçe Eyüboğlu "Suzan" rollerine hayat verecek.

Ağustos başı gibi sete çıkması planlanan dizi Urla ve Seferihisar bölgesinde çekilecek. Dizinin eylül ayında yayımlanması planlanıyor.

MİNA DEMİRTAŞ'IN YER ALMASI BEKLENİYOR...

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile dikkat çeken Mina Demirtaş’ın dizide yer alması bekleniyor. Mina Demirtaş, Şahika ile Güney’in kızı Ada’ya hayat verecek.

GÜZELKOY DİZİSİNİN KONUSU

Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hikâyesini etkileyici bir dille anlatan dizide olaylar Güzelkoy kasabasında geçiyor. Öğretmen Leman geçmişiyle hesaplaşmak için kasabaya geri döner.