Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...

Burcu Altın'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Efe Deprem trafik kazasında vefat etti. Beni Böyle Sev dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle tanınan Burcu Altın Deprem'in hayatı merak edildi. Peki, Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:39
Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...
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Seksenler oyuncusu Efe Deprem geçirdiği motor kazası sonucunda hayatını kaybetti. Beni Böyle Sev dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle tanınan Burcu Altın Deprem'in hayatı merak edildi. Peki, Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...

BURCU ALTIN DEPREM KİMDİR?

Burcu Altın Deprem 13 Eylül 1984 tarihinde dünyaya geldi. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü okudu. 2007 yılında Minnoş filminde yer aldı. 2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yaptı. Ritmini Arayan Kalpler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu oldu.

2010 yılında Rina filminde Gökçe karakteri ile başrollerde yer aldı. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Öğretmen Kemal dizisinde yer aldı.

Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Çat Kapı adlı programda sunuculuk yaptı. Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyunculuk yaptı. 2016 yılında atv'de yayınlanan Kaçın Kurası adlı dizide yer aldı.


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