Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:26

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:26

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. Yurttaşlar, sahilin neden mora büründüğünü araştırmaya başladı. Peki, Burdur Gölü neden mora büründü? Burdur Gölü sahili neden renk değiştirdi? Sülfür asiti nedir?

BURDUR GÖLÜ NEDEN MORA BÜRÜNDÜ?

Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü.

Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi. bildirildi

SÜLFÜR BAKTERİSİ NEDİR?

Sülfür bakterileri, enerji üretmek ve metabolizma işlemlerini sürdürebilmek için sülfür bileşiklerini kullanabilen mikroorganizmaları ifade eder. Bu bakteriler, farklı türlerde bulunabilirler ve farklı sülfür bileşiklerini kullanma yeteneklerine sahip olabilirler. Sülfür bakterileri, genellikle çevresel sülfür döngüsünün bir parçası olarak doğada bulunur ve bazıları deniz suyunda, volkanik alanlarda veya yer altı kaynaklarda yaşar.

Sülfür bakterileri, iki ana kategoriye ayrılabilir:

Fototrofik Sülfür Bakterileri: Bu bakteriler ışık enerjisi kullanarak fotosentez yaparlar, ancak elektron kaynağı olarak sülfür bileşiklerini kullanırlar. Örneğin, yeşil sülfür bakterileri bu gruba dahildir.

Kemoautotrofik Sülfür Bakterileri: Kemoautotrofik sülfür bakterileri, enerji kaynağı olarak kimyasal reaksiyonlardan elde edilen enerjiyi kullanırlar ve bu reaksiyonlar sırasında sülfür bileşiklerini oksitleyerek veya indirgeyerek enerji üretirler. Örneğin, nitrat redüksiyonu veya demir oksidasyonu gibi reaksiyonları kullanabilirler.