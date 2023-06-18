Buse Meral kimdir? Vermem Seni Ellere dizisinin Zeliş'i Buse Meral kim, nereli, kaç yaşında? Buse Meral hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:18

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:18

Buse Meral hakkında aramalar hızlandı. Yeni dizi Vermem Seni Ellere ile yeniden ekranlara geri dönen Buse Meral hakkında "kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Buse Meral kimdir? Vermem Seni Ellere dizisinin Mehmet'i Buse Meral kim, nereli, kaç yaşında? Buse Meral hangi dizilerde oynadı? İşte, Buse Meral hakkında merak edilenler...

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan Buse Meral, ilk dizi oyunculuğu deneyimini 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakteri ile yaşadı. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

BUSE MERAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Vermem Seni Ellere Vermem (TV Dizisi 2023)

Destan (TV Dizisi 2021)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Mahmelek, TV Dizisi 2020-2021)

Elimi Bırakma (Damla, TV Dizisi 2019)

Tek Yürek (Serenay, TV Dizisi 2019)

Gülperi (Begüm, TV Dizisi 2018)

Bizim Hikaye (Pelin, TV Dizisi 2018)

Ege'nin Hamsisi (Derya Çınar, TV Dizisi 2018)