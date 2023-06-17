Bursaspor’un efsane ismi Vahit Doğan kimdir?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:06

Bursaspor’un efsane isimlerinden Vahit Doğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bursaspor’dan paylaşılan taziye mesajda şu ifadelere yer verildi: “Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami’den kaldırılacak olup, Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

VAHİT DOĞAN KİMDİR?

Vahit Doğan, 1944'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Babası Kayseri'ye göçtü ve Sümerbank'ta çalıştı. Daha sonra aile istanbul Beykoz'a yerleşti. Burada ortaokul birinci sınıfta iken okuldan ayrılarak çalışmaya başladı. Komple sporcu idi. Yüzme, 110 engelli koşu, boks, tenis ve aletli jimnastikte başarılı oldu. Futbola Beykoz genç takımında oynamaya başladı. 16 yaşında birinci takımda görev aldı. Bir süre sonra profesyonelliği seçerek İzmirspor'a geçti. 1969 yılında 480.000 liraya Bursaspor'a transfer edildi ve o yıl takımın en çok gol atan futbolcusu oldu. Dokuz yıl boyunca bütün parlak transfer önerilerini özveriyle geri çevirdi. Futbol yaşamı boyunca Bursaspor'un on değişik yerinde görev aldı. 1974'te İskoçya'nın Dundee United ile yaptığı UEFA Kupası ikinci tur rövanş maçında uzak mesafeden attığı ve Bursaspor'a tur atlatan tek gol, uzun süre futbol kamuoyunda konuşuldu.

1978'den sonra profesyonel futbolculuğu bıraktıysa da, futboldan kopmadı. Amatör takımlarda top koşturdu (bu arada 46 yaşında iken oğlu ile birlikte futbol oynadı). Vahit Doğan ayrıca futbol antrenörü olarak çalıştı.



