Metin Milli kimdir? Metin Milli'nin şarkıları neler?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:17

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:17

1980'li yıllara damgasını vuran sanatçı Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Milli'nin cenazesi yarın öğle namazında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndan kalkacak. Metin Milli'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

METİN MİLLİ KİMDİR?

Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de doğdu.

Türk Müziğine vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir soluk getirdi. Yaptığı müziği "Çok Sesli Hafif Türk Sanat Müziği" olarak adlandıran sanatçı, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de bellibaşlı öncüleri arasında yer aldı. Çiçekler Yasta adlı parçasının yer aldığı Merhaba adlı albümü ile Metin Milli patlama yaptığı 1983 yılının flaş sanatçısı oldu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktardı ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmadı. Aranjör olarak kendisine uzun yıllar hizmet eden Metin Alkanlı ile birlikte Çiçekler Yasta, Şarkılara Sordum, Pişmanlık, Seviyorum İşte, Vurgun gibi birçok hit esere üstün yorumu ile imza atan sanatçı, 1982-1996 yılları arasında sırasıyla Kekeva, Yankı, Fono, Yavuz, Sembol, Sarp, Foneks Plak şirketleri hesabına toplam on adet albüm (LP-MC-CD) doldurmuş olup geçtiğimiz yıl içinde sanatçının bu albümlerinden derlenmiş eserlerinden oluşan Şarkılarım adlı toplama albümü CD formatında basıldı.

METİN MİLLİ'NİN ALBÜMLERİ

Metin Milli (1982 - Kekeva Plakçılık LP)

Merhaba (1983 - Yankı Plakçılık LP)

Merhaba-2 (1984 - Fono PLakçılık LP)

Merhaba-3 (1985 - Yavuz&Burç Plakçılık LP)

Şelale (1986 - Sembol Plakçılık LP)

Seviyorum İşte (1988 - Sarp Plakçılık LP)

Benimle Evlenir misin (1989 - Foneks)

Vurgun (1990 - Foneks)

Aklım Çıkıyor (1991 - Foneks)

Metin Milli '96 (1996 - Fono)

Şarkılarım (2001 - Elenor)