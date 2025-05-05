Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:35

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:35

Buzağı desteği ödemeleri, yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığıyla, olmayanlar ise iş/ilçe müdürlüklere başvuruda bulunabiliyor. Peki, Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı doğumlu buzağılarda birinci dönemde başvuru yapmamış olan yetiştiricilerimiz için Ek başvuru dönemi olan 2. Dönem Buzağı Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başlayacak olup, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günüdür.

Başvurular; Birlik üyeleri birliklerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hay-Koop aracılığı ile hiçbir yere üye olmayanlar ise Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimize bireysel olarak başvuru yapacaklardır." denildi.

1.DÖNEMDE BAŞVURU YAPAN 2. DÖNEM DESTEKLEMELERİ İÇİN DE BAŞVURU YAPMIŞ SAYILIR

Buzağı/malak 2024 yılı 1. ve 2. dönem destekleme başvuruları için; yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığı ile üye olmayanlar ise il/ilçe müdürlüklerine bireysel olarak dilekçe ile başvurur. 1. dönemde başvuru yapanlar 2. dönem desteklemeleri içinde başvuru yapmış sayılır.

2.DÖNEM TAKVİMİ

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025

Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025

İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025

İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025

İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025

İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025

İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025