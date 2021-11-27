Cadde, sinema bekliyor
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki salonlar uzun süredir kapalı. Bölgede başka bir mekân olmadığı için de semt sakinleri tepkili.
Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) uzun yıllardır Cinemaximum tarafından işletilen sinema, salgın döneminde kapanmıştı. Daha sonrasında Cinemaximum’un zarar ettiği gerekçesiyle boşalttığı sekiz sinema salonu hâlâ boş. Caddebostan, Bağdat Caddesi ve o çevrede oturan kesimin gidebileceği tek sinema olan CKM’deki sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinemaseverler, film izlemek için Kadıköy’ün merkezine gitmek zorunda kalıyor.
Konuyla ilgili bilgi aldığımız Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yetkililer, belediyenin sinema işletmeciliği yapamaması nedeniyle 6-7 ay önce ihaleye çıkıldığını, ancak ihaleye katılım olmadığını dile getirdi. Akbal, ihale sürecinin de itirazların yapılabilmesi amacıyla bir ay askıda kalmasının süreci uzattığını ifade etti. Akbal, yeni bir ihaleye çıkılacağını ve üç ay içinde CKM’deki sinema salonlarının faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.
BAŞKA SALON YOK
Kadıköy ilçesi içerisinde kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgi gösteren kesimin yaşadığı Caddebostan’dan Bostancı’ya kadar olan bölgede başka sinema salonu yer almıyor. Haritada çizgi Kurbağalıdere’den çizildiğinde, Maltepe’deki dolgu alana kadar bir tek Kozyatağı’ndaki Avşar Sineması görünüyor. Bağdat Caddesi ve çevresinde yaşayanlar, Kadıköy merkeze ya da Ataşehir ve Fikirtepe’deki AVM sinemalarına ulaşmak zorunda. “Cadde” diye bilinen bölgedeki semt sakinleri bir an önce sinemalarını ve kültür merkezi etkinliklerini bekliyor.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması