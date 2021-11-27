Cadde, sinema bekliyor

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) uzun yıllardır Cinemaximum tarafından işletilen sinema, salgın döneminde kapanmıştı. Daha sonrasında Cinemaximum’un zarar ettiği gerekçesiyle boşalttığı sekiz sinema salonu hâlâ boş. Caddebostan, Bağdat Caddesi ve o çevrede oturan kesimin gidebileceği tek sinema olan CKM’deki sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinemaseverler, film izlemek için Kadıköy’ün merkezine gitmek zorunda kalıyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yetkililer, belediyenin sinema işletmeciliği yapamaması nedeniyle 6-7 ay önce ihaleye çıkıldığını, ancak ihaleye katılım olmadığını dile getirdi. Akbal, ihale sürecinin de itirazların yapılabilmesi amacıyla bir ay askıda kalmasının süreci uzattığını ifade etti. Akbal, yeni bir ihaleye çıkılacağını ve üç ay içinde CKM’deki sinema salonlarının faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

BAŞKA SALON YOK

Kadıköy ilçesi içerisinde kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgi gösteren kesimin yaşadığı Caddebostan’dan Bostancı’ya kadar olan bölgede başka sinema salonu yer almıyor. Haritada çizgi Kurbağalıdere’den çizildiğinde, Maltepe’deki dolgu alana kadar bir tek Kozyatağı’ndaki Avşar Sineması görünüyor. Bağdat Caddesi ve çevresinde yaşayanlar, Kadıköy merkeze ya da Ataşehir ve Fikirtepe’deki AVM sinemalarına ulaşmak zorunda. “Cadde” diye bilinen bölgedeki semt sakinleri bir an önce sinemalarını ve kültür merkezi etkinliklerini bekliyor.