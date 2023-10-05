Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül... Terzi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:06

Netflix'te yayımlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Terzi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

Tüm sezonlar için bir tanıtım fragmanı yayımlayan Netflix, dizinin 3 Kasım'da döneceğini duyurdu. Dizinin yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Dizi, iki sezonuyla aynı hafta içinde Netflix Top 10'a girdi. 'Terzi', 31 Temmuz-6 Ağustos aralığındaki ikinci haftasında 23 milyon saat izlenme / 4 milyon 300 bin görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde 2'nci oldu. İlk sezonu ise 9 milyon 700 bin saat izlenme / 2 milyon görüntülenmeyle aynı listede 8'inci oldu.