Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül... Terzi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu!
Netflix'te yayımlanan Terzi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.
Netflix'te yayımlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Terzi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.
Tüm sezonlar için bir tanıtım fragmanı yayımlayan Netflix, dizinin 3 Kasım'da döneceğini duyurdu. Dizinin yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.
Dizi, iki sezonuyla aynı hafta içinde Netflix Top 10'a girdi. 'Terzi', 31 Temmuz-6 Ağustos aralığındaki ikinci haftasında 23 milyon saat izlenme / 4 milyon 300 bin görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde 2'nci oldu. İlk sezonu ise 9 milyon 700 bin saat izlenme / 2 milyon görüntülenmeyle aynı listede 8'inci oldu.
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