Çağdaş Bayraktar’dan yakın tarihe dair bir hafıza çağrısı: “Deniz Üstü Köpürür”

Gazeteci-yazar Çağdaş Bayraktar’ın Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle yayımlanan “Deniz Üstü Köpürür: Emperyalizmin Hedefindeki Amiral” adlı kitabı, Caddebostan Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen söyleşi ve imza günüyle okurla buluştu.

“Donanmanın Kutup Yıldızı” olarak anılan ve kumpas davalar sürecinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Amiral Cem Aziz Çakmak’a adanan kitabın lansmanı kapsamında düzenlenen “Türkiye’ye kurulan kumpas” başlıklı söyleşiye, yazarın yanı sıra gazeteci Barış Terkoğlu ve avukat Celal Ülgen katıldı.

BİR BİYOGRAFİNİN ÖTESİNDE...

Söyleşide konuşan Terkoğlu, kitabın ortaya çıkış sürecine değinerek Türkiye’de yaşanan kritik dönemlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Günümüzde haberlerin hızla tüketildiğini belirten Terkoğlu, kitapların bu süreçleri daha bütünlüklü biçimde aktardığını ifade etti. Eserin yalnızca bir biyografi değil, aynı zamanda yakın tarihe ışık tutan bir çalışma olduğunu söyledi.

Terkoğlu, Balyoz Davası ve benzeri davaların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde geniş çaplı tasfiyelere yol açtığını savunarak, özellikle deniz kuvvetlerinin hedef alındığını dile getirdi. Bu sürecin siyasi, ideolojik ve uluslararası boyutları bulunduğunu belirten Terkoğlu, söz konusu davaların Türkiye’nin kurumsal yapısında önemli etkiler yarattığını ifade etti.

Avukat Ülgen ise davaların hukuki boyutuna dikkat çekerek, dijital deliller üzerinden yürütülen yargılamaların tartışmalı olduğunu söyledi. Süreç içinde bu delillerin geçerliliğinin sorgulandığını belirten Ülgen, davaların yalnızca bireyleri değil, kurumları da etkilediğini vurgularken kumpaslarla mücadelede yaşananları da aktardı.

‘ANTİEMPERYALİST BİR HAT OLUŞTURULMASI ŞART’

Kitabın yazarı Bayraktar konuşmasında eserin ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Çalışmasının merkezine Cem Aziz Çakmak’ın yaşamını aldığını belirten Bayraktar, bu hikâye üzerinden Türkiye’deki siyasal ve toplumsal dönüşümü ele aldığını ifade etti. Bugün yaşanan gelişmelerin aslında geçmişte de yaşandığını belirten Bayraktar,

“Şu an Türkiye’de rahatsız olduğumuz her şeyin karşısında bir antiemperyalist hat oluşturmazsak bu döngüden kurtulamayız. Emperyalizmin turnusolu çok açıktır: Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü demokrasi adı altında tehdit eden bir masa kuruluyorsa emperyalizm oradadır. NATO ile ilgili bir şeyler tartışılırken kayıtsız şartsız NATO savunuculuğu yapılıyorsa emperyalizm oradadır. Ülkenin refahı için Brüksel'den medet umuluyorsa emperyalizm oradadır” ifadelerini kullandı.

Kitabın bir “hafıza çalışması” olduğunu vurgulayan Bayraktar; özellikle genç kuşakların geçmişte yaşanan kumpas davaları ve bu davalarla bugünün Türkiyesi arasındaki bağı bilmesinin önemine dikkat çekti.

Lansman, yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin ardından düzenlenen imza etkinliğiyle sona erdi.