İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan son incelemelerde, oyuncu Çağla Boz'un da kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi. Peki, Çağla Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Boz dizi ve filmleri

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

29 Haziran 1999 yılında doğan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Çağla Boz aslen Balıkesir'lidir.

Kariyerine moda dünyasında adım atan Çağla Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır. Çağla Boz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir kişilik olarak takip edilmektedir.

ÇAĞLA BOZ DİZİ VE FİLMLERİ

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve filmlerinde rol alan Çağla Boz, Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat verdi.