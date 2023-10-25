Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı
Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, hastane odasından fotoğraf paylaşarak besin zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı. Şıkel, hayranlarına "Beni merak etmeyin" dedi.
FOX TV’de yayınlanan Yeni Bir Gün programıyla izleyicilerle buluşan manken ve oyuncu Çağla Şıkel’in programı yayınlanmadı. Programın yerine dizi yayınlanınca hayranları Şıkel’i merak etti.
“BENİ MERAK ETMEYİN”
Şıkel hayranlarının sorularına yanıt vermek için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Şıkel, “Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. Crp henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum. Beni merak etmeyin bakın Tarcın gözünün önünden ayırmıyor” dedi.
Daha sonra hastane odasından paylaşım yapan Şıkel, “Şimdi hastaneden geldim… Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan Crp’yi düşürmek için 2’li bir antb. kullanmaya başladık” dedi.
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