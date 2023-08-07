Çağla Şıkel, Arto'nun mal varlığına haciz koydurdu
Ünlü model Çağla Şikel'in Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyon TL'lik tazminat davasında karar çıktı. Tazminata mahkum edilen Arto ödemeyi mal varlığına el konulunca yaptı.
Model ve sunucu Çağla Şıkel, ‘Mini etekle nasıl oturulur?’ videosuna hakaret eden şarkıcı Arto’ya açtığı davayı kazandı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto’nun Çağla Şikel’e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, kararın ardından Çağla Şikel, Arto’ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parayı tahsil etti. Tüm mal varlığına el konulan Arto’nun tazminatı ödediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Çağla Şıkel, YouTube hesabından bir mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi verdiği bir video paylaştı. Şıkel’in videosu hakkında yorum yapan Arto, sosyal medya hesabından Şıkel'in frikik görüntüsünü paylaştı. Arto, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.
Şıkel hakkında yapılan yorumların ardından, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Arto’nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.
Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto’nun Çağla Şıkel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.
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