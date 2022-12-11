Çağla Şıkel'den kötü haber: Yanına kimse giremiyor...

11 Aralık 2022 Pazar, 15:22

FOX TV ekranlarında "Çağla ile Yeni Bir Gün" programıyla izleyiciyle buluşan ünlü sunucu, manken ve oyuncu Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber geldi.

Şıkel oldukça yaygınlaşan salgın hastalığa yakalandı. İki oğlu bulunan ünlü manken, influenza virüsüne yakalandığını söyledi.

Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyardı. Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

EVE KAPANDI

Şıkel, köpeği Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da şu sözler ile paylaştı:

"Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın."

Ünlü mankenin FOX TV'deki programından ne kadar süre uzak kalacağı ise şimdiden merak konusu oldu.