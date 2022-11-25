Canlı yayında duygulandı: Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener'in, Atatürk'ün en sevdiği türkü söylenirken gözleri doldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de Çağla Şikel İle Yeni Bir Gün programına konuk oldu. Akşener, Selanik Türküsü'ne eşlik ederken gözyaşlarını tutamadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
AKŞENER'E SÜRPRİZ YAPILDI
Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti liderine bir de sürpriz yapıldı.
Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.
GENÇLİK YILLARINI ANLATTI
Şıkel'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener, siyasetten ve gündemden ziyade daha çok kendi özel hayatı ve lise yılları hakkında açıklamalarda bulundu.
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