Canlı yayında duygulandı: Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener'in, Atatürk'ün en sevdiği türkü söylenirken gözleri doldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de Çağla Şikel İle Yeni Bir Gün programına konuk oldu. Akşener, Selanik Türküsü'ne eşlik ederken gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 16:35
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

AKŞENER'E SÜRPRİZ YAPILDI

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti liderine bir de sürpriz yapıldı. 

Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.

GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Şıkel'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener, siyasetten ve gündemden ziyade daha çok kendi özel hayatı ve lise yılları hakkında açıklamalarda bulundu.


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