Çalışmaktan evlenemiyorlar! Zendaya ve Tom Holland düğünü ne zaman?

2017 yılında vizyona giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminin setinde tanışan Tom Holland ve Zendaya'nın arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüştü. Başarılı oyuncular, hem beyazperdede hem de gerçek hayatta uyumlarıyla dikkat çekiyor.

İkili, geçtiğimiz ocak ayında nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı. Ancak çiftin bu mutlu birlikteliği resmiyete dökmesi bir türlü mümkün olamıyor.

Bu durumun nedeni olarak ise her iki ismin de yoğun çalışma temposu gösteriliyor. Zendaya'nın stilisti Law Roach’a göre, çift evlenmeyi çok istese de hayal ettikleri düğünü gerçekleştirmek için zaman bulamıyor. Bu nedenle düğün planlarını ertelemek zorunda kaldılar.

Önümüzdeki dönemde hem Tom Holland hem de Zendaya pek çok farklı yapımda rol almaya devam edecek. Aşklarının başladığı Örümcek Adam serisinin yeni filminde yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanan çift, aynı zamanda Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi The Odysseyde de rol alacak.

Zendaya'nın programı özellikle oldukça yoğun. Ünlü oyuncu hem Dune serisinin üçüncü filminde rol alıyor hem de büyük ilgi gören dizisi Euphoria’nın üçüncü sezonunun çekimleriyle meşgul.

Tüm bu yoğunluk arasında aşklarını ayakta tutmayı başaran Holland ve Zendaya, şimdilik düğünlerini ertelemiş olsalar da ilişkilerindeki uyumları ve destekleriyle hayranlarından tam not almayı sürdürüyor.