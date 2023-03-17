Çamaşır makinesini temizleyen taktik, kazan temizliğinin püf noktası

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:33

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:17

Çamaşır makinesinde zaman zaman kötü kokular oluşabiliyor. Tüm bu kötü kokular sadece çamaşır makinesine değil kıyafetlerimize de zarar veriyor. Ulusalpost'da yer alan bir içerikte; çamaşır makinesindeki kötü kokuları ortadan kaldıran yöntem paylaşıldı. Kazan temizliği yaparken işte bilmeniz gerekenler!

Çamaşır makinesi kıyafetlerinizi tertemiz yapar ama kendisi de temizlenmeye ihtiyaç duyar. Eğer makinenize gereken özeni göstermezseniz, belli bir süre sonra küf sorunu yaşamaya başlarsınız. Tabi bir de bu küf sorununun yanına kireçlenme de eşlik eder. İşte tüm bunlardan kurtulmak için kazan temizliğinin nasıl yapılacağına dair size püf noktasını açıklıyoruz.

Eğer çamaşır makinenizin uzun ömürlü ve sağlıklı işlemesini istiyorsanız, o zaman kazan temizliği ve kapak temizliğine önem vermelisiniz. Çünkü makinenizi temiz tutarsanız, paradan daha uzun süre tasarruf edeceksin.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZ TERTEMİZ OLACAK

Çamaşır makinenizi temizlemek için biraz pamukla işe başlayalım. İlk olarak bir pamuğu kapak kısmındaki lastiğin içine yerleştirin. Üzerine karbonat serpiştirin. Kazanın içine de karbonat ekleyin. Ardından beyaz sirkeyi de pamuğun üzerine dökün. 20 dakika bekletin. Bir yarım limonun üzerine diş macunu sürüp kapağın iç kısmını güzelce sürtün. Aynı işlemi lastik kısmına da yapın.

Yeterince beklettikten sonra pamuğu çıkarın. Sonrasında kapağı kapatın ve kazan temizliği modunda makinenizi çalıştırın. Makine bittikten sonra bir kuru bezle kapağı, lastiği kurulayın.

Çamaşır yıkadıktan sonra kapağı açık bırakarak içerideki ıslaklığın kurumasını sağlamayı ihmal etmeyin. Daha sonrasında da kuru bir bezle kapağın canımı, iç lastiği mutlaka silip kuru bırakın. Islak kalması küflenmeyi artıracaktır. O nedenle çamaşır makinesi kullanımlarından sonra bu kuralları rutin haline getirmelisiniz.