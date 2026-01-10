İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda Can Yaman gözaltına alındı. Peki, Can Yaman kimdir? Can Yaman neden gözaltına alındı? Can Yaman hangi yapımlarda rol aldı?

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmenidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için PriceWaterhouseCoopers'ta altı ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

CAN YAMAN HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Yaman ilk olarak, Gülnur Gökçe'nin Porselen Düşler klibinde rol almıştır. İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır. 2015-2016 yılları arasında, yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı, FOX'ta yayımlanan İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, başrollerini Yeliz Kuvancı ile paylaştığı, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in de yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide Tarık Çam karakterini canlandırdı. 2017 yılında yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Dolunay adlı dizide Ferit Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan, Çağrı Bayrak ve Aytaç Çiçek'in yönettiği, başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Can Divit karakterini canlandırdı . 2020 yılında FOX'ta yayımlanan, başrolü Özge Gürel ile paylaştığı, Deniz Yorulmazer'in yönettiği Bay Yanlış adlı dizide Özgür Atasoy karakterini canlandırdı.

CAN YAMAN NEDEN GÖZALTINA ALINID?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre; operasyon kapsamında geçen günlerde Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Selen Görgüzel ve ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Operasyonda şu ana kadar oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltında.