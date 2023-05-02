Can Yaman'ın hayranından ilginç hareket
Oyuncu Can Yaman, dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. Tur sırasında bir erkek hayranının kafasına imza attırması ise dikkat çekti.
Can Yaman yeni projeleri öncesi adını taşıyan derneğin yardım çalışmaları kapsamında çıktığı tura devam ediyor.
Ünlü oyuncu sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor. Bu buluşmalar sırasında zaman zaman ilginç anlar da yaşanıyor.
Bunlardan biri de Can Yaman’a kafasına imza attıran erkek hayranı oldu.
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