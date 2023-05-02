Can Yaman'ın hayranından ilginç hareket

Oyuncu Can Yaman, dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. Tur sırasında bir erkek hayranının kafasına imza attırması ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:09
Can Yaman'ın hayranından ilginç hareket
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Can Yaman yeni projeleri öncesi adını taşıyan derneğin yardım çalışmaları kapsamında çıktığı tura devam ediyor.

Ünlü oyuncu sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor. Bu buluşmalar sırasında zaman zaman ilginç anlar da yaşanıyor.

Bunlardan biri de Can Yaman’a kafasına imza attıran erkek hayranı oldu.


Can Yaman italya

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