Ulaştırma Bakanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti açıklaması

17 Mart 2022 Perşembe, 13:13

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'ye köprünün geçiş ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Maksimum araç gececek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.