Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zaferi ile ilgili sözleri hafızalardan silinmiyor

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ile Türk milletinin kaderi değişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve askerlerin cesareti sayesinde Çanakkale Savaşı'nda muzaffer olan Türk milleti, Cumhuriyet'in kurulmasıyla nihayete eren Kurtuluş Savaşı'nda da dünyaya örnek olacak mücadele sergiledi.

ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE ZAFERİ'NDEKİ ROLÜ

Birinci Dünya Savaşı başladığı günlerde Bulgaristan'da 'ateşemiliter' olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk, talebi üzerine yurda dönerek 'yarbay' olarak katıldığı Çanakkale Savaşı'nda 'Anafartalar Grup Komutanlığı'na kadar yükseldi.



Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 20 Ocak 1915 tarihinde Çanakkale Cephesi'ne ulaştı. Arıburnu muharebelerini yönettiği tepeye 'Kemalyeri' adı verildi. 3 kolordudan oluşan Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildi. Başarılarıyla birçok nişan ve madalyaya layık görüldü. Conkbayırı'ndaki taarruz sırasında göğsüne isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. 11 Aralık 1915 tarihinde görevini Fevzi (Çakmak) Paşa'ya devrederek Gelibolu'dan ayrıldı.

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndaki bütün planlarını, kararlarını, emirlerini, başarılarını, yaşanan sıkıntıları ve çelik iradesini 'Anafartalar Muharebelerine Ait Tarihçe' ve 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı anılarından belgeleriyle ve bütün ayrıntılarıyla anlattı. Mustafa Kemal'in anlattıklarını, Çanakkale Savaşlarına katılan diğer komutanların anıları da doğrulamaktadır.

ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

* Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

* Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

* Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.

* Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

* Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor bilmeyenler kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.

ÇANAKKALE SAVAŞI HAKKINDA ÖNEMLİ KİŞİLERDEN SÖZLER

* Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu-ciddiyetini koruyordu. (Robert Rhodes James)

* Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Ordunun yardımı olmaksızın Filo'nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. (Churchill)

* Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. (Sami Paşazade Sezai)

* Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve sebat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)

* Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. (General Fahri Belen)

* Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akıbetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz'dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi İstanbul'a getirmek planının şansı çok azdı. (General Fahri Belen)

* Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. (Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki)

* Avrupa'da hiç bir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu'yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar. (General Tawshend)