Canan Karatay öneriyor: Kaşık kaşık tüketin! 'En sağlıklı besin'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:20

Canan Karatay bir kez daha hatırlattı. Kaşık kaşık çörek otu yağının tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay, tüketmeyenlerin evinden ilaç eksik olmayacağının altını çizdi. Çörek otu, uzun süredir tıbbi ve besinsel amaçlar için kullanılan bir bitki. Bu tohumlar, özellikle Orta Doğu, Akdeniz ve Hindistan gibi bölgelerde geleneksel olarak sağlık için kullanılmıştır.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Çörek otunun anti-enflamatuar özellikleri vardır ve bu özellikleri sayesinde iltihaplanma ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunabilir.



Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşabilir, hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Bazı çalışmalar, çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabileceğini Çörek otu, kolesterol seviyelerini dengeleme potansiyeline sahip olabilir. Bazı araştırmalar, düzenli tüketildiğinde LDL (kötü) kolesterolü düşürebileceğini göstermektedir.

Araştırmalar, çörek otunun kan şekeri seviyelerini düzenleme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu, diyabet yönetiminde destekleyici olabilir.

Çörek otunun yağı, cilt problemlerini hafifletmeye ve saç sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Antioksidan özellikleri cilde ve : Sindirim sistemini rahatlatıcı etkileri vardır. Sindirim problemlerini hafifletmeye, gazı azaltmaya ve mide rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olabilir.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çörek otu yağının soğuk sıkım olarak kullanılması gerekmektedir. Bu yağ pişirilmeye uygun bir yağ değildir. Bundan dolayı daha çok salatalara ve yemeklere sonradan ilave edilmelidir. Ayrıca tek başına günde bir çay kaşığı tüketimi de uygun doktorlar tarafından önerilmektedir. Pişirilmeden ve doğru bir şekilde kullanımı oldukça sağlık açısından faydalıdır. Bununla birlikte su ile karıştırılarak da tüketilmesi önerilmektedir.



