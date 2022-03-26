Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın!
Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı geldi.
Canan Karatay yaklaşan Ramazan ayı öncesinde oruç tutacak olan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurun da mutlaka yapılmasını söyledi.
Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.
Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:
"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbadan uzak durulmalı. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık iç ferahlatır. Uzun süre boş kalan midemizi korumak için suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz."
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