Kuzenlerim dizinde canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Canberk Uçucu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Canberk Uçucu kimdir? Canberk Uçucu kaç yaşında, nereli? Canberk Uçucu neden öldü?

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

Canberk Uçucu, 27 Haziran 1969’da Ankara’da doğdu. Oyuncu, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

CANBERK UÇUCU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde görev alan Uçucu, tiyatro sahnesindeki performanslarıyla tanındı. Bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatronun yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı.

CANBERK UÇUCU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Canberk Uçucu, 2002 yılında oyuncu Songül Öden ile evlendi. Çift 2011 yılında yollarını ayırdı. Uçucu aynı zamanda usta tiyatro oyuncusu Ergun Uçucu’nun oğluydu.

CANBERK UÇUCU NEDEN ÖLDÜ?

Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Uçucu’nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.