Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:28

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:28

Dilan ve Engin Polat olayının ardından Polis kara para aklayan sosyal medya fenomenleri için çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Candan kardeşler hakkında da kara para aklama iddiasıyla gözaltı kararı alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Bu olayın ardından yurttaşlar Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Candan Kardeşler kimdir? Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı?

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans öğretimini hukuk bölümünde tamamlayan Bahar Candan "İşte Benim Stilim" yarışmasında ünlü olmuştur. Nihal Candan'ın kardeşidir ve babası Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. "Dondurma Gibisin" adlı bir şarkısı bulunmaktadır.

NİLAH CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim öğretimini gören Nihal Candan kardeşi gibi TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında popüler olmuştur. Programa konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. 7 Şubat 2016 tarihinde ise Survivor'a katılmış ve gönüllüler takımında yer almıştır.

NİLAH CANDAN VE BAHAR CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Bahar Candan ve Nihal Candan bir çetenin kara paralarını akladığı ve suç örgütüne üye olma suçlamalarından dolayı tutuklanmıştır.

Üye oldukları çete resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanmış ve bu yöntemle araç talebi bulunan insanlardan para toplamıştır. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara hem ödedikleri parayı hem de aracı teslim etmemiştir.